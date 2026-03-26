OUU!D #ffff00 Boomslang/Galileo MC

Auf ihrer Bandcamp-Seite bezeichnet sich die schweizerische Band OUU!D um Gitarrist Noah Punkt, Reed-Trompeter Felix Nussbaumer und Bassklarinettist Niklaus Mader als wahrscheinlich letzten lebenden Fax-Apparat. Tatsächlich gelingt es den drei Musikern, die Geräusche besagter Maschinen täuschend echt nachzuahmen und eine ganze Ästhetik daraus abzuleiten. Ihre daraus resultierende EP mit unaussprechlichem Titel kann man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Einerseits vollbringen sie tatsächlich das Wunder, ein musikalisches Genre zu kreieren, das weiter von jeder je ge- und erhörten Musik entfernt ist als die südatlantische Insel Tristan da Cunha von jeglichem Festland. Andererseits haben sie sich ein Stück technologischer Nostalgie ausgesucht, an das sich wahrscheinlich niemand gern zurückerinnert, sofern er jemals mit diesem Gerät in einem Raum gesessen hat oder es bedienen musste. Ob sich mit dieser bemerkenswerten Herausforderung auch ein Hörgenuss verbindet, wird die Zukunft zeigen. Hier ist Geduld gefragt.