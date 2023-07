Olivia Trummer / Nicola Angelucci Dialogue's Delight (Warner Music Italia)

In einer Welt voller Meinungsblasen und Missverständnisse ist das leider keine selbstverständliche Aussage mehr: Dialoge über die Grenzen hinweg können Spaß machen. Das gilt zumindest für die Zwiegespräche der deutschen Pianistin und Sängerin Olivia Trummer mit ihrem italienischen Lebens- und Schlagzeugpartner Nicola Angelucci auf „Dialogue’s Delight“. Ihr tiefes gegenseitiges Verständnis demonstrieren die beiden mit traut tänzelnden Walzern („Romance“), fein herausgearbeiteten Samba-Allusionen („All Is Well“, „Strolling“) oder Neal Heftis „Lil‘ Darlin“, dem Lackmustest für die Fähigkeit, auch in einem unglaublich langsamen Tempo zu swingen. Luciano Biondinis eloquentes Akkordeon erweist sich bei vier Stücken als idealer Gesprächsgast an Trummers und Angeluccis mediterran gedeckter Tafel. Wie der Albumtitel schon verspricht: ein Vergnügen.