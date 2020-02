Olivia Trummer & Hadar Noiberg The Hawk (Flavoredtune/Membran)

Leben ist idealerweise Harmonie. Will man es musikalisch ausdrücken, dann passt die Kombination Klavier und Flöte ganz gut, beides Lieblingsinstrumente der Introspektion, des Verhaltenen, Romantischen, Intimen. Die Pianistin Olivia Trummer und die Flötistin Hadar Noiberg haben sich daher auf Anhieb gut verstanden, als sie sich im Herbst 2018 begegneten. Sie musizierten ein wenig, trafen sich in Steinhilben zu einem Hauskonzert und der mit Profi-Equipment vertraute Gastgeber zeichnete das Treffen vorsichtshalber auf. Ergebnis ist „The Hawk“, ein Programm mit acht Stücken, die so charmant harmonieren, dass die Musikerinnen beschlossen, sie als Album zu veröffentlichen. Es ist ein spontanes Skizzenbuch mit überwiegend eigenen Stücken, eloquent und empathisch gespielt, aber auch mit Grenzen. Denn Reibungen fehlen, kreative Kontraste, auch mal ein musikalisches Widerwort. Ein Fest der Klangschönheit.