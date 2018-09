Live-Alben sind ja meist ein Zugeständnis an Fans, damit ein Konzerterlebnis auch noch einmal zu Hause gehört werden kann. Doch dieser Erinnerungscharakter ist für den mit Preisen überhäuften Trompeter Nils Wülker zweitrangig, ihm geht es vordergründig darum, die Live-Interaktionen und -Improvisationen der Musiker zu dokumentieren, und bei welcher musikalischen Entwicklung man zu einem bestimmten Zeitpunkt angekommen ist. Allerdings galt es in diesem Fall einige unerwartete Hürden zu nehmen, so fiel vor den geplanten Live-Mitschnitten einmal der Tontechniker aus Krankheitsgründen aus und tags darauf verabschiedete sich das Mischpult. Trotz der Pannen konnten dann Konzerte im Kölner Stadtgarten und dem Jazzclub Nordhausen perfekt für dieses Album eingefangen werden. Und das zeigen Wülker und seine unter anderen mit Gitarrist Arne Jansen und Bassist Edward Maclean prominent besetzte Band mit kraftvolleren, interessanteren Versionen von Stücken des letzten Studioalbums „On“ und früheren Stilfusionen aus der 20-jährigen Karriere des Trompeters.