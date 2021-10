Nils Petter Molvær Stitches (Modern Recordings/Warner)

Für Nils Petter Molvær ist es ein fröhliches Album. Zuweilen gibt es Dur-Akkorde, Stücke enden manchmal in versöhnlicher Melancholie, nicht in tiefer Traurigkeit oder dem lärmenden Aufbäumen psychedelischer Drones. Natürlich ist „Stitches“ aufs Ganze gesehen noch immer ein Manifest der instrumentalen Dunkelheit, das neben dem Trompeter selbst der Gitarrist Johan Lindstrøm, der Bassist Jo Berger Myhre und der Schlagzeuger Erland Dahlen in der Abgeschiedenheit von Ocean Sound Recordings auf der Nordseeinsel Giske formulieren. Molvær spielt eher noch weniger als sonst, getragene, auch verfremdete, harmonisierte Töne über dem Geschehen. Lindstrøm fügt neben Schwebungen etwas Rock- und Westerngitarren-Sound hinzu, Bass und Schlagzeug bäumen sich phasenweise auf, halten sich sonst im Hintergrund. Am Ende würde rund um das dreiteilige „Framework“ beinahe doch das Sinistre dominieren, wäre da nicht noch ein Song von Radiohead als Ausblick.