Nils Landgren & Swedish Radio Choir Sandström: Sonnets Of Darkness And Love ACT/edel

Am 10. Juni 2019 verstarb mit Sven-David Sandström einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Schwedens. Eines seiner letzten Werke, den Songzyklus „Sonnets Of Darkness And Love“, schrieb er mit einem der prominentesten Jazzmusiker seiner Heimat im Hinterkopf: Nils Landgren. Dessen Posaune fungiert in der Stockholmer Live-Einspielung im März 2024 als mal sanfter, mal leicht growlender Kommentator der dunkel schimmernden Vokalharmonien des Swedish Radio Choir. Und auch als Sänger mit seiner markant heiseren Stimme kommt Landgren in den zwischen Neoromantik, Broadway und Sakralmusik schwebenden Vertonungen der Liebesgedichte von Shakespeare, Federico García Lorca und aus der Bibel zum Zug. Das ist aufgrund der gesanglich fordernden Melodien zuweilen etwas gewöhnungsbedürftig, aber Sandström wusste, was er tat: „Deine Stimme ist wirklich schräg, aber hey, sie klingt trotzdem gut und ich mag sie“, gab er Landgren zu verstehen. Ein berührend vielstimmiges Vermächtnis.