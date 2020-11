Nils Landgren Christmas With My Friends VII (ACT/edel)

Für viele ist „Christmas With My Friends“ alle zwei Jahre zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden. Doch seien wir ehrlich: Mit Folge VI zeigte Nils Landgrens Weihnachts-Potpourri erste Ermüdungserscheinungen. Da tut es gut, dass das Ensemble des Posaunisten auf Folge VII den Blick weitet und Weihnachtslieder aus Polen, Russland und Südafrika mit einbezieht. Das Konzept mit vier weiblichen Stimmen und einem transparenten Instrumentalensemble zieht nach wie vor und so hören wir unter anderem ein Lied von Jacques Brel auf Schwedisch und das beliebte „Feliz Navidad“ von José Feliciano. Ein paar Originale sind auch dabei: So schrieb Bassistin Eva Kruse das besinnliche „Comin‘ Home For Christmas“ und Gitarrist Johan Norberg setzt George Michaels „Last Christmas“ ein witziges A-cappella-Stück namens „This Christmas“ entgegen. Eine gelungene Auffrischung, die die Langlebigkeit der Reihe garantiert.