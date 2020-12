Nighthawks Only (Vocal Tunes 2004 – 2016) (Herzog/Soulfood)

Die Nighthawks, deutsche Fusion-Combo um die beiden Masterminds Dal Martino und Reiner Winterschladen, sind in erster Linie eine instrumentale Band und singen selbst nur gelegentlich. Sie haben aber immer wieder mit großen Stimmen zusammengearbeitet. Was man jetzt ganz konzentriert nachhören kann auf einem feinen Querschnitt durch mehr als ein Jahrzehnt ihrer Bandgeschichte. Da sorgt die Brasilianerin Patricia Cruz in einer federleichten Nummer für sommerliches Urlaubsflair und die Polin Anna Maria Jopek schwelgt verträumt auf Polnisch zu Gitarrenklängen von Sting-Gitarrero Dominic Miller. Die stimmgewaltige Roma-Sängerin Emilia Istvan sorgt für Gänsehaut, während die Deutsch-Liberianerin Pat Appleton eher coolen, loungigen Klängen ihre verführerisches Organ leiht. Aber auch Bassmann Dal Martino selbst kann es ja ganz gut mit seiner hingehauchten, superlässigen, rauchigen Stimme.