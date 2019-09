Ob Trompeter Reiner Winterschladen und Bassist Dal Martino mit dem Roxy den bekannten Kölner Live-Club meinen, kann nur vermutet werden. Allerdings nahmen sie dieses Live-Album nicht dort, sondern in der Hamburger Fabrik auf. Die acht Stücke kommen von ihren Alben seit 2004 und zeigen das Quintett in bester Spiellaune. Denn seit dem Einstieg des Gitarristen Jörg Lehnardt verschob sich das musikalische Spektrum der Nighthawks vom loungigen Dancefloor-Jazz in ein mehr Jazz-rockiges Umfeld, erfreulicherweise aber ohne die prägnanten, immer ästhetisch einfühlsamen Trompetenmelodien und die immer einfühlsam ästhetischen Arrangements zu eliminieren.