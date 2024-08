Nicole Mitchell & Ballaké Sissoko Bamako*Chicago Sound System (FPE Records/fperecs.bandcamp.com)

Schon öfter kam es zu Kollaborationen westlicher Jazzmusiker/-innen mit der westafrikanischen Musiktradition der Griots, traditioneller Sänger, die mündlich überliefertes Wissen weitergeben. Auf diesem herausragenden Album hat sich die Chicagoer Flötistin und Komponistin Nicole Mitchell, die an der University of Virginia lehrt, mit dem malischen Ausnahme-Kora-Spieler Ballaké Sissoko zusammengetan. Auf weit gefächerten, rhythmisch wiegenden Klangflächen entsteht das kunstvoll verzweigte Geflecht einer Musik, die seit Generationen überlieferte Rituale weiterträgt, als Form des Ahnenwissens und der Heilung. Mitchell, die auch Afrofuturismus lehrt, geht dabei weit über die westliche lineare und als kolonial empfundene Zeitrechnung hinaus. Sie selbst sagt über die Musik: „Sie stellt eine dringend benötigte Einheit in dieser dystopischen Welt dar, in der wir leben.“