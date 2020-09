Nick Pride & The Pimptones Ideology (Légère/ Broken Silence)

Die hornbetonten und auf einen beharrlichen Beat setzenden Retro-Arrangements dieser Band aus Newcastle verfügen über all die harmonischen Raffinessen, die von „Blue-Eyed Soul“ zu erwarten sind. Einem Umfeld, in das die neue Sängerin, Eliza Lawson, mit ihrer kraftvollen wie ausdrucksstarken Stimme bestens passt. Zur unterhaltsamen Mixtur der Pimptones aus poppigen Soulnummern, vergnügtem Disco, starkem Northern Soul, groovendem Funk und ein wenig Latin-Jazz lässt sich rundum gut tanzen. Leader und Gitarrist Nick Pride strebt also weiterhin auf den Dancefloor, möchte nun andererseits aber auch die Köpfe seiner Fans in Bewegung versetzen und schrieb darum Texte mit Hintergrund, in denen er Optimismus und Hoffnung beschwört. Zusammengenommen verfügt das alles über ordentlich Druck, ist aber auch wenig innovativ. Doch darauf muss es ja nicht immer nur ankommen, denn geschmackssicher ist dieser nordenglische Deep-Funk auf alle Fälle.