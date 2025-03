Nels Cline Consentric Quartet (Blue Note/Universal)

Mit der Band Wilco spielt der Gitarrist Nels Cline seit fast 20 Jahren Rockmusik zwischen Indie, Noise und Experimental, für das Traditionslabel Blue Note Records lebt er seit 2016 ganz nach Gusto seine Jazzseite aus. Nachdem er sich zuletzt mit The Nels Cline Singers und „The Wealth“ als eine Art subversiver Humorist im US-Jazz gezeigt hatte, ist jetzt sein viertes Blue-Note-Album erschienen, das so heißt wie seine aktuelle Band: Consentric Quartet. Mit Ingrid Laubrock (Saxofon), Chris Lightcap (Bass) und Tom Rainey (Drums) spielt der Gitarrist darauf einen zeitgenössischen Jazz US-amerikanischer Prägung, der das Harmonische bis an die Grenze des Möglichen heranführt, dabei doch auch seinem ganz eigenen Melos folgt und rhythmisch gerne mal bei einem stabilen Groove landet, über den sich kurzerhand ein rockender Riff von Clines Gitarre legt. Natürlich werden Erinnerungen wach an das Quartett mit John Scofield und Joe Lovano vor 35 Jahren. Doch Clines Jazz ist subtiler, vielleicht sogar augenzwinkernder, und klingt gelassener und reflektierter.