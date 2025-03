Mr. Vertigo 23 Meditations (Unit/Membran)

„Mr. Vertigo“ ist der Roman von Paul Auster über den Aufstieg und moralischen Verfall eines Landes, geschildert anhand des Icherzählers. Mr. Vertigo ist auch der Name der Band des Schweizer E-Gitarristen Ursus Bachthaler. Ein Projekt mit zwei Schlagzeugern, Bass und Stratocaster, neu ergänzt durch Thomas Bauser an Fender Rhodes und Moog-Synthesizer. Ein Jahr nach dem Debütalbum „Hope – Against Better Judgement“, einem kunstvoll-düsteren Abgesang auf den Planeten, erscheint jetzt sein zweites Album „23 Meditations“ deutlich optimistischer. Live eingespielt im Sommer 2024 in Sandhausen, entstanden weite Solobögen über dicht gewebten rhythmischen Patterns und elektronischen Klangverschiebungen. Meditationen über das Leben im Augenblick, ernst, konzentriert, von schwebender Tiefe.