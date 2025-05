Moritz Weiß Klezmer Trio Wind (GLM/edel)

Moritz Weiß (29) hat in der heimatlichen Steiermark bereits ein kleines Klezmer-Netzwerk geschaffen. Im Klezmer Trio, seinem wichtigsten Ensemble, stehen er und die Klarinette natürlich im Zentrum. Weiß lässt das schwarze Holz lachen und weinen, krächzen, kieksen und jaulen, dass es eine wahre Klezmerfreude ist. Er variiert spontan die Melodien, verzaubert die Töne und reißt die Herzen mit. Die meisten der 13 Stücke des neuen Albums kommen von ihm und seinen Bandkollegen Niki Waltersdorfer (Gitarre) und Maximilian Kreuzer (Bass). Die Kompositionen sind inspiriert von den gemeinsamen Tourneereisen, etwa nach Ägypten („Koshari“), Serbien („Vays Vays“) oder Argentinien („La Boca“). Geschmackvoll erweitert das Trio dabei die traditionelle Klezmersprache, verwendet interessante Einleitungsteile und freche Nebenthemen, baut klezmerfremde Phrasen in die Melodien ein. In sechs Stücken sorgt der Gast Simon Reithofer an der Gypsy-Gitarre für zusätzliche stilistische Vielfalt. Ein virtuoses Vergnügen.