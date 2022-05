Moritz Preisler Trio Raureif (KLAENG Records/klaengrecords.de)

Der Morgen nach einer bitterkalten, aber klaren Nacht im Winter hat seine ganz besondere Poesie: wenn der Tau auf den Wiesen gefriert und zu Raureif wird, wenn das Grün des Rasens durch die ersten Sonnenstrahlen fahl schimmern und man den Raureif gleichsam splittern hört, wenn man drauftritt. So in etwa klingt das Titelstück der Debüt-CD „Raureif“ des Trios um den Kölner Pianisten Moritz Preisler. Dessen Linien auf dem Piano scheinen sofort in kleinste Klangsplitter zu zerspringen, sobald sie gespielt worden sind. Seine beiden Partner, der Bassist David Helm und der Schlagzeuger Jan Philipp, folgen ihrem Leader und bleiben mit dem Gespielten eher in Andeutungen, als dass sie konkret werden. Das ist der Reiz der neun Originals von Preisler: Sie geben nur so viel von dessen ästhetischer Vorstellungskraft preis, wie es braucht, um mit der eigenen Imaginationskraft entgegenhalten zu können. Das lässt den Modern Jazz des Moritz Preisler Trios so offen klingen und geschickt zwischen den Komponenten Improvisation und Komposition changieren.