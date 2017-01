Mokhtar Samba

Wie viele seiner afrikanischen Kollegen ging auch der marokkanische Schlagzeuger irgendwann nach Paris, um von dort aus die Musik seiner Heimat mit der anderer Kulturen zu einem neuen Klang zu fusionieren. Eine weitere Möglichkeit dafür bot ihm im vergangenen Jahr die WDR Big Band und der Arrangeur Michael Mossmann in der Kölner Philharmonie. Dieses Konzert liegt nun mit dieser CD vor, auf der bis auf ein Stück sechs Samba-Kompositionen zu hören sind. „Mischung“ ist in der Musik des Nordafrikaners ein zentrales Thema, so auch hier beim Projekt mit der Großformation und Gästen wie dem französischen Keyboarder Jean-Philippe Rykiel. Dabei gelingt es, dass die afrikanischen Melodien und Klangfarben nicht nur harmonisch in dem Jazzkontext aufgehen, sondern ihn vielmehr bereichernd zu neuen Ufern führen.