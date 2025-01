Mingus Big Band The Charles Mingus Centennial Sessions Vol. 2. (Candid/Bertus)

Der erste Streich zu Ehren des 100. Geburtstags des Namenspatrons brachte der Mingus Big Band eine „Grammy“-Nominierung ein, nun folgt der zweite mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen aus der Studiositzung im Jahr 2020. Dabei betreibt die mit der New Yorker Crème bestückte Großformation unter der Leitung von Saxmann Alex Foster und Tieftöner Boris Kozlov an Mingus‘ Originalbass keineswegs schnöde Resteverwertung. Wie bei Vol. 1 beschränkt sich das Ensemble nicht bloß auf die brillante Aufarbeitung von Bekanntem wie „Pithecanthropus Erectus“ oder „The Clown“, bei dem Mingus-Sohn Eric als Erzähler fungiert. So gibt es etwa eine mit wollweichen Bläsern versehene Version von „She’s Just Miss Popular Hybrid“, das bislang nur als Klavierversion des Meisters existierte. Gänzlich neu ist „Song For Keki“, das Arrangeur Sy Johnson aus einem Melodiefragment entwickelte, welches in dem Dokumentarfilm „Mingus“ aus dem Jahr 1966 zu hören ist. Im Universum des Basspatrons gibt es immer noch allerhand zu entdecken.