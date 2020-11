Mikkel Ploug Balcony Lullabies (Stunt/in-akustik)

Dass der kleine Balkon seines Kopenhagener Appartments einmal zur Bühne werden würde, hätte Mikkel Ploug nicht gedacht. Doch dann kam der Lockdown und „aus Frust über die Isolation“ begann der Gitarrist, jeden Abend ein Lied zu spielen, ein paar Minuten nur, draußen im vierten Stock, vier Wochen lang. Die Leute hingen begeistert in den Fenstern, wacklige Streams waren bei Facebook zu sehen, schließlich entschloss Ploug sich zum Crowdfunding. Ein Dutzend dieser Gute-Nacht-Lieder hat er nun im Studio neu eingespielt, mit rund tönender E-Gitarre und perlendem Delay oder mit dem spröden, warmen Sound einer akustischen. Melancholisch oder heiter geht es zu, verträumt und auch verspielt, ohne Brimborium und nie sentimental. Aus alten Folksongs und Musik von Carl Nielsen sowie Standards à la „You Are My Sunshine“ sind luftige Gebilde entstanden, auch einen historischen Eurovisionsbeitrag Dänemarks und John Lennons „Julia“ hat Ploug in transparente Klangbilder verwandelt, die in der Konserve lange nachhallen und zuweilen an das Vorbild Bill Frisell erinnern. Herzerfrischend.