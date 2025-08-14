Maxine Troglauer Hymn Fun In The Church/Bertus

Wer sich für die Bassposaune entscheidet, weiß, dass das Instrument selbst in Bigbands oder Orchestern nur am Rande zum Einsatz kommt. Die Berliner Bassposaunistin Maxine Troglauer hat sich trotzdem das sperrige Instrument ausgesucht, und auf ihrem Debütalbum kann man hören, wie stilsicher sie die Bassposaune in unterschiedlichste Genres integriert. Barock, Modern Jazz, Avantgarde: All das vereint sie auf „Hymn“, und dabei gehen ihr neben einem Pianotrio auch der amerikanische Trompeter Peter Evans zur Hand. „Hymn“ beginnt mit einem Bassposaunensolo und entwickelt sich bis zur Quintettstärke auf dem Titelsong – ganz am Ende hören wir Troglauer wieder solo. Reizvoll ist auch der Kontrast von Troglauers kraftvollen tiefen Tönen und dem kleinteiligen Percussion-Gezischel auf „Perpetuum Mobile“. Kaum ist das Album vorüber, hat man schon Lust, es sich noch einmal anzuhören.