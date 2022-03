Max Frankl 72 Orchard Street (nWog/edel)

Der Gitarrist Max Frankl lebt in Zürich. Seine Musik allerdings träumt noch von New York, wo er ein halbes Jahr lang gewohnt hat: „Die Energie dieser Stadt lässt mich Dinge tun und sehen, die ich nirgendwo sonst tun und sehen könnte.“ Dabei verbindet sich mit dem Titelstück „72 Orchard Street“ eine doch eher unangenehme Erinnerung. Von dieser New Yorker Adresse musste Frankl nämlich wegen Schimmelbefalls Hals über Kopf ausziehen. Das Stück ist entsprechend heftig, dissonant, über einem sperrigen Metalriff – ein Extrem auf diesem Album. Aber im Grunde ist jedes der sieben Stücke ein Extrem, ein Solitär, eine Ausnahmekomposition. Dass diese Vielfalt funktioniert, dafür sorgt eine echte Starbesetzung: mit Nils Wogram (Posaune, Melodica), Reto Suhner (Saxofon, Klarinette), Patrick Sommer (Bass, Guembri) und Lionel Friedli (Schlagzeug) – auch Wogram und Suhner trugen je ein Stück bei. Es ist Frankls achtes Album, aber er sieht es als sein „zweites Debütalbum“, weil er auf einem ganz neuen Level noch einmal durchstartet.