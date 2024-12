Matthias Spillmann Trio Walcheturm (Unit/Membran)

Als Hommage an Charlie Parker hatte Charles Mingus seine Komposition „Reincarnation Of A Lovebird“ für das gleichnamige Album geschrieben. Es ist auch das Auftaktstück für das neue Album des Schweizer Trompeters Matthias Spillmann, arrangiert für sein hervorragendes Trio mit dem dänischen Bassisten Andreas Lang und dem Schlagzeuger Moritz Baumgärtner, der Professor an der Musikhochschule Nürnberg ist. Das Stück entwickelt sich in einem langsamen Bogen, getragen von der Trompete Spillmanns. Weitere Stücke sind das titelgebende „Walcheturm“, benannt nach dem Aufnahmeort in Zürich, eine Spontanimprovisation in zwei Teilen, auch ein Stück von Spillmanns siebenjähriger Tochter ist dabei. In Julie Londons „The Meaning Of The Blues“, das von Miles Davis für „Miles Ahead“ aufgenommen wurde, wird das Trio ergänzt durch den US-Saxofonisten Bill McHenry, der sich wie Spillmann als Meister der Ballade erweist. Sehnsüchtig, zärtlich, traumverloren.