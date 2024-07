Matthias Schriefl & Frankfurt Radio Big Band Allgäu Meets India (Jazzwerkstatt/jazzwerkstatt.eu)

Über dieses Album könnte man seitenlang schreiben. Denn Matthias Schriefl, der Tausendsassa der Blechblasinstrumente, hat in sein Projekt „Allgäu Meets India“ so ziemlich alles hineingepackt, was hineinging. Die hr-Bigband („meine Lieblings-Bigband dieses Universums“) verbindet er mit seinem indisch-europäischen Ensemble Amithias (aus: Amith + Matthias) zu einem echt weltmusikalischen Orchester. Wir hören packende, innovative Bigbandcharts, alpine Folkloreanklänge, indische Improvisationen auf der Bansuri (Amith Nadig) oder in der Silbensprache Konnakol, eine Percussion-Battle (vier Trommler!), raffinierte Swingepisoden und andere überraschende Einschübe, sagenhafte Blechbläsersätze und heiße Jazzsoli (zum Beispiel von Tony Lakatos, Axel Schlosser), auch eine E-Gitarre (Martin Scales), dazu die überaus vielseitige Vokalistin Sarah Buechi und natürlich den Bandleader selbst mit Features an vier verschiedenen Instrumenten. Da gibt es zum Beispiel ein Stück, das nach einer alpinen Berghütte benannt ist, aber ein Blues sein soll und dabei indische Musiker präsentiert. Oder eine Elegie auf einen Journalisten aus Burkina Faso, die auf Schweizerisch gesungen wird. Kein Wunder, dass die Frankfurter Rundschau von einer „kaleidoskopischen Verwirbelung“ sprach. Die grandiose Aufnahme entstand live beim Deutschen Jazzfestival 2018.