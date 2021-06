Matthew Halpin Agreements (Frutex Tracks/Hey!blau/merchbox.bandcamp.com)

Der irische Tenorsaxofonist hat im Kölner Studio seine musikalischen Wunschpartner versammelt: den Engländer Kit Downes an der Hammondorgel, den Deutschen Hanno Busch an der E-Gitarre, den Iren Sean Carpio am Schlagzeug und den Spanier Sergio Martínez an der Percussion. Aber Matthew Halpin hat noch mehr zu bieten als eine handverlesene Band, nämlich ein ganz eigenes Musikkonzept – eine Art Fusion-Vision mit spacigem Einschlag. Gleich im ersten Stück verbinden sich kleine, tänzerische Saxofonmotive mit einem ungewöhnlichen psychedelisch-elektrischen Soundbild. Zupackende oder mäandernde Soli, auch Bluesiges, Rockiges und Latineskes finden auf diesem Album Platz in Halpins originellem Klangweltkonzept. Die elf Stücke wurden hörbar nicht totgespielt, sondern von der ganzen Band ziemlich spontan und fantasievoll umgesetzt. Eine letzte kleine Überraschung bietet das Schlussstück: ein weibliches Vokaltrio.