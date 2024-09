Mat Maneri / Lucian Ban Transylvanian Dance (ECM/Universal)

Der rumänische Pianist Lucian Ban ist stolz auf seine transsylvanische Herkunft. Immer wieder tragen seine Alben das Wort „Transylvanian“ im Titel. Mehrere davon sind mit dem amerikanischen Bratschisten Mat Maneri entstanden. Das Duo harmoniert perfekt. Ban und Maneri verdichten folkloristische Ideen zu einer kammermusikalischen Suite. Vor allem der Bratschist, der bei seinem Vater Joe Maneri durch eine strikte Schule mikrotonaler Sachlichkeit gegangen ist, entdeckt hier völlig neue Seiten (und Saiten) emotionaler Verzückung in sich. Die innige Vertanztheit dieses Pas de deux läuft auf eine Art Ritual hinaus, die jede Distanz zwischen Machern und Zuhörern aufhebt. Man wird beim Hören Teil des Klangs, der zwischen Tröpfeln und Drone changiert. Je mehr man in ihren Bann gezogen wird, desto vehementer und unentrinnbarer erscheinen die Weisen von Maneri und Ban. Aus dem „Transylvanian Dance“ wird eine „Transylvanian Trance“, die sich wie der Biss eines Vampirs in unsere Imagination bohrt und sie nicht mehr loslässt.