Martin Wind September Laika/Galileo MC

Dieses Trio hat wirklich seinen Stil gefunden. Martin Wind (Bass), Peter Weniger (Tenorsax) und Jonas Burgwinkel (Drums) besitzen auf ihrem zweiten gemeinsamen Album einen ganz eigenen, sanften, wogenden Flow, was auch immer sie spielen: Swing, Bossa, Funk, Ballade oder Samba. Dabei halten sich die drei gar nicht zurück, sondern zeigen am Instrument durchaus, was sie können. Entstanden sind die Aufnahmen im September 2025 in Pennsylvania – das Thema „September“ zieht sich gleich durch mehrere Stücke, mal im Dreiviertel-, mal im Fünfvierteltakt, als Ballade oder Medium-Swing. Ein zusätzliches Sahnehäubchen sind die Gastauftritte von Scott Robinson, der hier erstmals mit Peter Weniger zusammenspielt. Es ist eine wahre Freude, wie die beiden Tenorsaxofonisten einander ergänzen und kommentieren, als hätten sich zwei Geistesbrüder gefunden. Winds „Relay“ erinnert an die großen Saxofonduette des Cool Jazz, und in Joe Zawinuls selten gehörtem „Frog Legs“ lässt sich Robinson aparterweise auch an der Klarinette hören. Dieses Album hat es verdient, lange im Player zu bleiben.