Martial Solal Live In Ottobrunn (GLM/edel)

Der französische Pianist Martial Solal, mittlerweile 95 Jahre alt, hat sich vor drei Jahren von der Bühne verabschiedet. Im Dezember 2018, da war er 91, hat ihn sein deutscher Kollege Cornelius Claudio Kreusch noch einmal zu einem Solokonzert im bayerischen Ottobrunn überreden können. Dabei war Solal in unfassbarer Spiellaune, wie auf diesem Doppelalbum zu hören ist. Der Pianist, der sich früh an virtuosen Vorbildern wie Art Tatum und Bud Powell orientierte, pflegt einen etwas verschrobenen, kantigen Stil und spielt, wonach ihm der Sinn steht. So verbindet er in einem grandiosen Medley drei Klassiker von Duke Ellington, unterzieht Thelonious Monks legendäres „Round Midnight“ einer gründlichen Untersuchung und schlägt selbst aus Banalitäten wie „Happy Birthday“ improvisatorische Funken. Das Publikum hält den Atem an, wenn der greise Jungspund über die Tasten fliegt, und bricht immer wieder in spontanen Applaus aus.