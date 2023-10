Marius Neset, Norwegian Radio Orchestra Summer Dance (ACT/edel)

Dass Marius Neset nicht nur ein unglaublicher Saxofonvirtuose, sondern auch begabter Komponist für größere Besetzungen ist, hat er durch seine Kollaborationen mit der Danish Radio Big Band, der London Sinfonietta oder dem Trondheim Jazz Orchestra schon mehrfach bewiesen. „Summer Dance“ ist nun aber in jeder Hinsicht der größte Wurf des Norwegers. Zum einen wegen der Zahl der Beteiligten (die Sinfoniker des norwegischen Rundfunkorchesters mit vollem Besteck treffen auf Nesets reguläres Quartett mit Ivo Neame am Piano, Petter Eldh am Bass und Anton Eger an den Drums), zum anderen aufgrund der oftmals atemberaubenden kompositorischen Baupläne. Wobei es der für seine rhythmisch komplexen Eingebungen bekannte Skandinavier nicht ausschließlich so überschwänglich krachen lässt wie im Titelstück „Summer Dance“ oder in der turbulenten Vogelgezwitscher-Hommage „A Day In The Sparrow’s Life“. Mit „Windless“ und dem Prelude zu „Math Of Mars“ zeigt sich Neset auch als feinsinniger Gestalter pastellener symphonischer Klangfarben. Beeindruckend!