Marius Klovning Late Nights, Early Mornings (NXN/Naxos)

Marius Klovning ist ein norwegischer Gitarrist, den manche vielleicht aus dem Großensemble Skadedyr kennen, das mit seinem wüsten psychedelischen Jazz zwei CDs auf Hubro Records veröffentlicht hat. Auf seinem zweiten Soloalbum zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Auf diversen akustischen Gitarren hat er ganz allein 13 Kleinode eingespielt, die einen eher an einen typisch britischen Folkgitarristen denken lassen. „Grandfather’s Waltz“ könnte etwa von John Renbourn stammen, das nachdenkliche „There’s Always A Mountain“ erinnert an Bert Jansch. Die Stücke stammen aber allesamt aus Klovnings Feder, der mit „Ellingsrud“ auch einen fröhlichen Slide-Song im Programm hat. Das feine Fingerpicking auf „The House“ zeugt von den virtuosen Qualitäten des Norwegers, der Schlichtheit nicht mit Einfältigkeit verwechselt. Produzent Hans Martin Austestad hat die sanften Töne klar und transparent eingefangen.