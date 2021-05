Marion & Sobo Band Histoires (GLM/edel)

Die frankoamerikanische Sängerin Marion Lenfant-Preus und der polnische Gitarrist Alexander Sobocinski stehen im Mittelpunkt dieser Band, ihre drei deutschen Mitstreiter Stefan Berger am Kontrabass, Frank Brempel an der Geige und Jonas Vogelsang an der Gitarre machen sie komplett. Marion & Sobo Band spielen eine Art heiteren Gypsy Swing mit chansonesken Elementen, eine Fassung von Charles Trenets „Ménilmontant“ ist auf dem Album enthalten. Die übrigen „Histoires“ sind weitgehend selbst geschrieben und reichen von der fröhlichen Fetenerinnerung „Die Badewanne voller Bier“ über den ambitionierten „Dream 7″ bis zum leisen Rausschmeißer „Nur eine Sekunde“. Dabei singt Lenfant-Preus neben Deutsch auch in Englisch, Französisch, Romanes und Polnisch. Ihre federleichte Stimme passt bestens zu dem transparenten akustischen Klang, bei dem vor allem Gitarre und Geige solistische Akzente setzen. Selten wurde der Sound von Django Reinhardt so poppig in die Gegenwart geholt.