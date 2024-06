Maridalen Gressholmen (Jazzland/edel)

Die wundervolle Natur des Tals Maridalen nördlich von Oslo hat diesem Trio einst den Namen gegeben. Album Nummer drei haben Trompeter Jonas Kilmork Vemøy, Saxofonist, Klarinettist und Pianist Anders Hefre und Bassist Andreas Haga nun aber auf Gressholmen aufgenommen – und auch gleich nach der vor Oslo liegenden kleinen Insel benannt. Kammermusikalisch, minimalistisch, sanft, melodiös und klar klingen die folkloristisch gefärbten Kompositionen des kongenialen Trios, das hier mit einer (Klang-)Sprache agiert – und das nicht nur in den schönen Unisonopassagen. Durch die beiden auf dieser Einspielung, Schlagwerker Erland Dahlen und Pedal-Steel-Gitarrist Emil Brattested, und auch leisen Background-Vocals der Triomitglieder kommn dann und wann ein wenig mehr Klangfülle und Beschwingtheit in die Musik, die naturverbunden an vielen Stellen des Albums zum Träumen einlädt.