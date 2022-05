Maridalen Bortenfor (Jazzland/edel)

Es ist eine wohl einmalige Besetzung, mit der das Trio Maridalen auch bei Album Nummer zwei an den Start geht. Saxofonist Anders Hefre, Trompeter Jonas Kilmork Vemøy und Bassist Andreas Rødland Haga haben auch „Bortenfor“ (der Begriff bedeutet soviel wie außerhalb) in der Holzkirche von Maridalen in der Nähe von Oslo aufgenommen. Die sanften Songs der drei Norweger – ab und zu verstärkt durch ein Klavier und eine Pedal-Steel-Gitarre – zeichnen sich durch warme Melodien und einen intimen Klang aus. Die beiden Bläser spielen mit viel Luft und verleihen dem Gruppenklang so eine leichte Transparenz, bei der auch der Bass bisweilen die Melodieführung übernimmt. Alle drei Musiker steuern Kompositionen bei und konzentrieren sich in deren Umsetzung vor allem auf die Melodien, die minimalistisch und folkloristisch geprägt sind. Mit ihren hymnischen Qualitäten erzeugen die Songs dabei einen lässigen Drive, der leicht ins Ohr geht.