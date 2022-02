Marc Cary Life Lessons (Sessionheads United/caryout.bandcamp.com)

Der amerikanische Keyboarder Marc Cary hat mindestens schon ein Dutzend Alben in seiner Diskografie stehen, auf „Life Lessons“ stellt er sein neues Trio vor. Bassist Dan Chmielinski und Schlagzeuger Diego Joaquin Ramirez hat er bei Sessions in Harlem kennengelernt und man spürt den engen Rapport der drei. Am Klavier hat Cary einen kräftigen Anschlag und auch seine Songs kommen mit prägnanten Melodien daher, mit Synthesizern setzt er mal futuristische, mal soulige Akzente. Seine Mitstreiter spielen präzise, oft energisch oder funky. „Life Lessons“ ist von einem Trio eingespielt worden, bei dem es zur Sache geht, vielleicht liegt das an Carys Anfängen in der Go-go-Szene von Washington. Der Auftaktsong „And It’s Supposed To Be Love“ von Abbey Lincoln, die Cary einst begleitet hat, ist dennoch das schönste Stück des Albums – man spürt die Liebe, mit der der Pianist diese Melodie subtil durchdringt.