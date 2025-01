Maik Krahl The Magic Of Consistency (Challenge/Bertus)

Die Magie der Beständigkeit. Oder auch der Zauber der Tradition, der großen Aufnahmen des Jazz. In seinem neuen Album „The Magic Of Consistency“ geht der 1991 in Bautzen geborene Trompeter Maik Krahl, der an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden unter anderen bei Till Brönner studierte, diesem Zauber nach. Mit seinem Quartett mit Saxofonist Seamus Blake, Bassist Julius Peter Nitsch und Schlagzeuger Peter Gall spielt er ausschließlich Eigenkompositionen, die man als Hommage an verdichtete, spielerisch virtuose Alben hören kann. Auch Krahl selbst, der seit 2014 an der Offenen Jazz Haus Schule Köln lehrt, zeigt auf seinem neuen Album, dass er seit seinem Vorgängeralbum „In Between Flow“ seinen Klang noch erweitert hat. Klar, beinahe schimmernd umspielt er die Saxofonlinien Blakes. Ein Tableau voller Möglichkeiten, magisch, konsistent.