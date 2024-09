Madeleine Peyroux Let's Walk (Thirty Tigers/Membran)

Madeleine Peyroux geht mit ihrem neuen Album einen souveränen Weg und pendelt ziemlich gekonnt zwischen Folk, Soul, Gospel und Americana. Kompositionspartner Jon Herington spielt mit Steely Dan, Produzent und „Grammy“-Dauer-Gewinner Elliot Scheiner produzierte Donald Fagen, kennt sich aber auch im Mainstream-Rock gut aus. Die Kombination tut „Let’s Walk“ augenscheinlich gut. Peyroux erzählt ohne Pathos, beobachtet scharf, transportiert Hoffnung, behält Ruhe und zollt Respekt. So könnten einst auch The Band an ihre klassischen Alben herangegangen sein. Doch nach Retro-Attitüde klingen Songs wie „Please Come On Inside“ und „Nothing Personal“ ganz und gar nicht. Im abschließenden Calypso-Exkurs „Take Care“ ließ sie sich, nicht zum ersten Mal, sogar von Linton Kwesi Johnson inspirieren.