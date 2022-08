Lynne Arriale Trio The Lights Are Always On (Challenge/Bertus)

Die Amerikanerin Lynne Arriale zählt seit Jahrzehnten zu den großen Poetinnen am Klavier. Auf ihrem neuen Album gibt sie sich politisch wie selten und bezieht eindeutig Stellung. „Into The Breach“ soll an den Sturm auf das Kapitol kurz vor Joe Bidens Amtsantritt erinnern, „The Notorious RBG“ ist der Juristin Ruth Bader Ginsburg gewidmet. Kraftvoll und beherzt gestaltet Arriale die zehn neuen Songs, die differenzierte Beckenarbeit des Schlagzeugers E. J. Strickland verstärkt die schwelgerische Anmutung ihrer Musik. Besonders am Herzen liegen der Pianistin die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich furchtlos den Herausforderungen der Coronapandemie stellten, der Ausspruch eines Arztes hat dem Album seinen Titel gegeben. „Sie haben die Welt verändert und dabei oft ihre Karriere und in manchen Fällen ihr Leben aufs Spiel gesetzt“, gibt die Pianistin beeindruckt zu Protokoll.