Irgendwann erwischt es jeden und so hat auch Lyambiko jetzt ihr Weihnachtsalbum aufgenommen. Überraschungen gibt es kaum, aber das hat wohl auch niemand von der Sängerin, deren Karriere nach einem frühen Durchbruch in ruhigen, aber erfolgreichen Bahnen verläuft, erwartet. Sie singt die amerikanischen Klassiker, entkleidet sie aber Gott sei Dank weitgehend ihres Lamettas. Und so klingen selbst Schmankerl wie „Santa Claus Is Coming To Town“, „Have Yourself A Merry Little Christmas“, „Silent Night“ und „White Christmas“ auf einmal wieder anhörbar, ausgelöst durch Lyambikos ruhige Stimmführung und eine akus-tische Begleitung, die hauptsächlich, aber nicht nur, auf Klaviertöne setzt. Mittendrin gibt sie glatt George Michaels Mega-Hit „Last Christmas“, der seit Jahren durch unsere Einkaufszentren tobt, mit ihrem gemächlichen Treatment seine Würde zurück – keine Kleinigkeit.