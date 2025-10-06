Lunar X Circadian Cycle lunarx.bandcamp.com

Der zirkadiane Kreislauf bezeichnet die täglichen Rhythmen und Übergänge des menschlichen Körpers – geprägt von Licht, Umwelt und innerer Balance. Diese Verbindung von Innen- und Außenwelt greifen Lunar X mit ihrem Debütalbum kunstvoll auf. Das Quartett fängt das Spektrum der Gefühle in feinfühligen Kompositionen ein, mal meditativ, mal mit eruptiver Kraft hervorbrechend. In vielschichtigen Arrangements experimentiert das Ensemble mit akustischen und elektronischen Klängen und eröffnet eine einzigartige Soundwelt. Sie nennen ihren Stil „Contemporary Psych Jazz“ – eine Einladung, die Augen zu schließen, um ganz in die Musik einzutauchen. Virtuosität trifft auf Intensität, freie Improvisation auf Struktur: Es entsteht ein inspirierender Impuls aus der jungen Jazzszene.