Lula Galvão ist ein echter Meister auf der Konzertgitarre. Das hört man sofort, wenn man sein Soloalbum „Alegria De Viver“ in den CD-Player schiebt: diese stupende Technik, dieses Gefühl für einen Song und seine Melodie. Die „Lust am Leben“ transportiert der Mann aus Brasília, der seine Karriere als Begleiter der brasilianischen Sängerin und Gitarristin Rosa Passos begann und mit Musikikonen wie Chico Buarque, Caetano Veloso oder Gal Costa spielte, mit seinen Fingern über den Gitarrensaiten. Und auch wenn das Repertoire dieser übrigens in Bonn aufgenommenen Platte aus Stücken von berühmten Landsleuten wie Doryval Caymmi, Johnny Alf, Edu Lobo, Tom Jobim oder Pixinguinha besteht: Man hört immer auch die Liebe des Brasilianers am jazzinspirierten Improvisieren. Elegant umspielt er dann die Themen der Songs, sodass sie wie neu und frisch klingen. Ein echter Ohrenschmaus in zehn Akten.