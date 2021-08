Luise Volkmann Été Large When The Birds Upraise Their Choir (nWog/Edel)

Es gehört schon eine gewisse Chuzpe dazu, ein Stück namens „Lush Life“ zu komponieren und darin auch noch die leicht angemoderte Hippie-Zeile „Let the good times roll“ unterzubringen. Sängerin Casey Moire krächzt und quäkt, zivilisierter Gegenpart am Mikrofon ist der Tenor Laurin Oppermann. Dazu rumpelt das Schlagzeug, eine sechsköpfige Bläsergruppe schwirrt herum, Cello, Bass, Klavier und Gitarre ergänzen das Großensemble. Die Altistin, Komponistin, Texterin und Arrangeurin Luise Volkmann vermengt all diese Stimmen zu einem ungebärdigen Ganzen, das mal nach Punkrock und mal nach Neuer Musik klingt. „Musik hat vielleicht nicht den direkten Impact wie ein Sachbuch“, findet Volkmann, „aber sie ist eine Sprache, die unsere Denkweisen verändert.“ Das mag so sein – und doch fragt man sich nach dieser heftigen Dreiviertelstunde, ob all die Türen, die hier eingerannt werden, überhaupt noch existieren.