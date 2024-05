Luisa Muhr Teuflin / She-devil (Boomslang/boomslangrecords.bandcamp.com)

„Teuflin / She-devil“ ist das bemerkenswerte Debüt der in New York lebenden Österreicherin Luisa Muhr. In einem Rutsch als First-Take mit ihr als Sängerin und Sprecherin, Emily Shapiro (Bassklarinette) und Adriana Camacho (Bass) aufgenommen, liefern einige Zitate aus Goethes „Faust“ die textliche Grundlage für diese knapp 30 Minuten musikalischer Avantgarde, für die vor allem eine von Muhr gezeichnete, zwölfseitige grafische Partitur den Rahmen setzt. Der ist so frei und flexibel durch die drei Musikerinnen handhabbar, dass dieser gleicher­maßen fix den Gang der Musik vorschreiben wie Räume zur Improvisation im Kollektiv oder solo eröffnen kann. Inhaltlich drehen sich die Textpassagen um so Grundlegendes wie das „Gute“ und das „Böse“ in der Welt, wie wir es halt von Goethes Mephis­topheles gewohnt sind – mit dem Unterschied, dass es diesmal eine Teuflin (besser: eine Mephis­tophela) ist, die darü­ber sinniert.