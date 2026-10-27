Bonn: Grizzly Jazz Foundation@5

Lena LorbergMit einem exklusiven Jubiläumskonzert am 16. Oktober in der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn beging die Grizzly Jazz Foundation ihr fünfjähriges Bestehen. Im Mittelpunkt dieses Konzertabends stand natürlich die Begegnung mit Musik. Rund 350 Gäste aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft folgten der Einladung dieser Stiftung, die nach dem Spitznamen „Grizzly“ des 2020 verstorbenen Mediziners und Jazzfans Andreas Hoeft benannt ist und junge Musiker:innen über einen Zeitraum von zwei Jahren fördert. Musikalisch gestaltet wurde der Abend zuerst von den vielfach ausgezeichneten Brüdern Roman und Julian Wasserfuhr (Klavier und Trompete), die mit ihren Gästen Paul Heller (Saxofon), Jörg Brinkmann (Cello) und Bodek Janke (Drums) das Publikum zu begeistern wussten.

Dann wurde auch die nächste Stipendiatin bekannt gegeben: die 2006 in Osnabrück geborene Bassistin Lena Lorberg, die mittlerweile an der Abteilung Jazz/Pop der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Robert Landfermann studiert. Mit dem Stiftungsgeld in Höhe von 20.000 Euro will die junge Musikerin ihre Debüt-CD „Lost And Found“ realisieren, deren Veröffentlichung bereits für November geplant ist. Ein weiteres Highlight war dann der gemeinsame Auftritt Lorbergs mit den beiden ehemaligen Stipendiat:innen dieser privaten Jazzstiftung, der Sängerin Alma Naidu und dem Trompeter Daniel Migliosi. „Fünf Jahre Grizzly Jazz Foundation bedeuten fünf Jahre gelebtes Engagement für Jazz und junge Musiktalente“, so Sabine Hoeft vom Vorstand: „Dass so viele Menschen diesen Abend mit uns gefeiert haben, zeigt, wie stark dieses Netzwerk geworden ist.“

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Grizzly Jazz Foundation