Österreich: Jazzpreis-Gewinner:innen 2026

Lorenz WidauerBis 2009 wurde in Österreich jährlich der Hans Koller Preis als nationaler Jazzpreis in mehreren Kategorien vergeben. Es brauchte aber noch mal 15 Jahre, bis wieder ein österreichischer Jazzpreis initiiert werden konnte. Der „neue“ Österreichische Jazzpreis wird seit 2024 in vier Kategorien verliehen: „Best Live Act“, „Best Album“, „Best Newcomer“ und der „High Impact Award“. Können sich für die ersten drei Kategorien in Österreich lebende Musiker:innen bewerben, so zeichnet der „High Impact Award“ herausragende Künstler:innen für deren besondere Beiträge zur Entwicklung und Repräsentation der österreichischen Jazzszene im In- und Ausland aus. Der Österreichische Jazzpreis ist insgesamt mit mehr als 40.000 Euro dotiert, wobei auch die zweit- und drittplatzierten Musiker:innen und Bands Preisgelder bekommen.

Vergangene Woche wurden die Gewinner:innen der dritten Ausgabe dieses Jazzpreises bekannt gegeben. „Best Newcomer“ ist nach Meinung der Jury der Salzburger Trompeter Lorenz Widauer, der mit der exzellenten Beherrschung seines Instruments ebenso überzeugt wie mit der stilistischen Vielfalt seiner Bandprojekte. „Best Album“ ist wiederum „Wanting Machine II“ des Wiener Gitarristen Peter Rom, der darauf seine Vorstellung einer Klangfarbenmelodie mit Elementen der afroamerikanischen Jazztradition mischt. „Best Live Act“ ist das Trio Mel*E, das sich mit kreativer Kraft den Herausforderungen der Zeit stellt und sich von der Energie des Protests inspirieren lässt.

Der „High Impact Award“ geht diesmal an den 1943 in Wien geborenen Trompeter und Komponisten Michael Mantler, der 1962 in die USA ging, wo er zuerst am Berklee College Of Music studierte, bevor er später unter anderem mit Carla Bley spielte und Co-Gründer der New Yorker Jazz Composer’s Guild war. In letzter Zeit hat er für verschieden große Besetzungen in Europa komponiert und an einer Synthese von Lyrik und Musik gearbeitet. Preisverleihungen und Preisträger:innenkonzerte finden am 28. November im Dom im Berg in Graz statt.

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Österreichischer Jazzpreis