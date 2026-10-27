166: Die neue Ausgabe von Jazz thing

Jazz thing 166„,eine winterreise‘ – der Titel des neuen Albums unseres Titelhelden Michael Wollny ist passend für diese winterliche Ausgabe, war aber natürlich nicht ausschlaggebend für dessen Wahl“, schreibt Jazz-thing-Chefredakteur und -Herausgeber Axel Stinshoff im Editorial zur neuen Ausgabe von Jazz thing. „Es gibt wohl kaum einen Musiker, der so reflektiert und analytisch an seine Musik herangeht und so viel ,Hirnschmalz‘ in sie hineinsteckt wie Wollny. Das macht die hoch komplexe Musik zuweilen fordernd – und ihn zu einem überaus interessanten Gesprächspartner.“

Dann gibt es noch Features über den US-Bassisten Christian McBride, der mit seinem Ensemble Ursa Major Mentor ist für aufstrebende Talente, und den Saxofonisten und Komponisten Henry Threadgill, der sich als 82-Jähriger noch lange nicht zur Ruhe gesetzt hat und gleich zwei neue Alben, „Cut You Where You Was“ und „Fifteen“, an den Start bringt. Der italienische Trompeter Enrico Rava spricht über sein neues Album „Corners“, das er mit seiner Band Fearless Five und Joe Lovano als Gast eingespielt hat. Neben seinem Brot-Job in der Band von Sting findet Dominic Miller immer auch Zeit, mit seinem eigenen Quartett Aufnahmen zu machen; „Diana“ heißt die neueste Veröffentlichung dieses Gitarristen. Der Schweizer Trompeter Franco Ambrosetti will oftmals so amerikanisch wie möglich klingen, was er natürlich auch auf seinem Album „Voices“ demonstriert. Stories gibt es unter anderem über das Orchestra Baobab, Moses Boyd oder Joyce Moreno.

Der Saxofonist Tobias Meinhart hat einen Aufenthalt in Berlin genutzt, um für seine Artikelreihe „Routines & Rituals“ zwei Musiker/-innen zu treffen, die seit vielen Jahren immer wieder mit unterschiedlichsten Projekten auf sich aufmerksam machen: die Sängerin Lisa Bassenge und den Schlagzeuger Christian Lillinger. Und am Schluss seines Editorials kündigt Stinshoff die nächsten Acts für die drei Konzertreihen an, für die Jazz thing Medienpartner ist. Die New Yorker Altsaxofonistin Lakecia Benjamin tritt mit ihrem Quartett am 22. November bei „Jazz thing at Bergson“ im Münchner Bergson auf. Das Delfeayo Marsalis Quintet ist mit Eric Alexander als Gast am 26. November bei „Jazz thing at the King“ im Kölner King Georg zu erleben. Und das schlagzeuglose String-Trio des österreichischen Gitarristen Wolfgang Muthspiel mit Lionel Loueke und der Bassistin Linda May Han Oh spielt am 18. Dezember in Hamburg bei „Jazz thing at Nica Jazz Club“. All das und vieles mehr findet sich in der neuen, 166. Ausgabe von Jazz thing, die ab dem 30. Oktober am Kiosk ist.

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