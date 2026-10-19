Arne Huber Still EARthen/Galileo MC

Zu seinem regulären Quartett gesellen sich auf Arne Hubers neuem Album „Still“ die Gäste Wanja Slavin (Altsaxofon), Ben Kraef (Tenorsaxofon) und Jorge Rossy (Vibrafon) und sorgen dafür, dass die Platte alles andere als still ausfällt. Im Gegenteil: „Bogatur“ klingt wild und mitreißend und selbst eine Ballade wie „Here And Now“ – wo Hubers Bass ausnahmsweise mal im Mittelpunkt steht – hat aufrührerische Momente und ein hinreißendes Vibrafonsolo von Rossy. Das Album erscheint auf dem frisch gegründeten eigenen Label von Huber mit dem schönen Namen EARthen: Soll natürlich aufs Hören verweisen, klingt aber auch nach Irrsinn. Huber will hoch hinaus: Songs wie „400 m ü. M.“ – noch eine Ballade, bei der diesmal aber Pianist Rainer Böhm das Zentrum ist – und „Everest“ – hier macht’s die Mischung aus den drei Saxofonen von Slavin, Kraef und Domenic Landolf – beweisen das.