Louis Sclavis / Benjamin Moussay Unfolding (ECM/Universal)

Der französische Pianist Benjamin Moussay spielt schon seit Jahrzehnten in verschiedensten Formationen mit seinem Landsmann Louis Sclavis. Beide trennen 20 Lebensjahre, doch musikalisch sind sie sich so nah wie eineiige Zwillinge. Insofern ist es höchste Zeit für ein Duoalbum. „Unfolding“ ist genau das, was der Titel verspricht. Vor dem oder besser im Ohr entfalten sich überraschend klar konturierte Stimmungsbilder. Sclavis spielt zwar Klarinette und Bassklarinette, erweckt aber nicht selten den Eindruck, er würde auch noch in andere Holzblasinstrumente wie zum Beispiel die Oboe schlüpfen. Moussay hat die gesamte Farbpalette des französischen Klavierspiels seit Eric Satie verinnerlicht. Ganz behutsam tasten sich die beiden Meister aneinander heran, immer die Position des Anderen antizipierend, aber nicht im sofortigen Augenblick darauf eingehen müssend, sondern sich eher gegenseitig umspielend. Das Album impressionistisch zu nennen ist sicher nicht verkehrt. Gerade Sclavis haben wir auch schon ganz anders gehört, aufmüpfig, ja wütend. Doch mit Moussay hat er den Partner gefunden, in dessen musikalischer Umarmung er zu Ruhe und Einhalt kommt. „Unfolding“ ist ein schönes Album voller bittersüßer Erinnerung.