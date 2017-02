Live Maria Roggen & Helge Lien

An der Sprachbarriere ist schon so manche Karriere gescheitert. Die norwegische Sängerin Live Maria Roggen möchte so manchem skandinavischen Kollegen dieses Schicksal ersparen und hat deshalb für „You“ deren Songs ins Englische übertragen. Das weckt sicher auch das Interesse an den Originalen von Bendik Hofseth oder Roger Andreassen. „Dynamite“ von Stina Nordenstam oder Björks „Scatterheart“ wurden schon im Original auf Englisch gesungen. Da sich Roggen aber lediglich vom Pianisten Helge Lien begleiten lässt, der kein opulenter Schwelger ist, sondern die Songs stilsicher auf ihre Essenz zurückführt, ist tatsächlich jedes Lied auf diesem Album ein Gewinn. Roggens zurückhaltende und leicht klagende Stimme verleiht auch bekannten Songs eine neue Perspektive – und mit den unbekannten schubst sie Künstler ins Rampenlicht, von deren überraschend gutem Songwriting man einfach noch nichts mitbekommen hat.