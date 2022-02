Levitation Orchestra Illusions & Realities (Gearbox/Bertus)

Das Levitation Orchestra ist ein 13-köpfiges Großensemble mit einer ungewöhnlichen Besetzung, zu der Streicher sowie ein Sänger und eine Sängerin gehören. Auf dem zweiten Album „Illusions & Realities“ feiern die 1970er-Jahre fröhliche Wiederauferstehung, vor allem Harfenistin Maria Osuchowska lässt öfter mal an die versponnenen Werke einer Alice Coltrane denken. Die spacigen Klangschwaden rufen aber auch das Sun Ra Arkestra in Erinnerung, andere Stücke mäandern im Prog-Rock-Gefilde. Dass sich dennoch bei allen Abschweifungen und musikalischen Exkursionen der Eindruck einer Band festsetzt, die weiß, was sie will, ist vielleicht die größte Leistung des Albums. Herzstück von „Illusions & Realities“ ist die vierteilige Suite „Child“, in der getragene Passagen voller Melancholie sich mit schrägem Bombast paaren, auch für glutvolle Trompetensoli findet Bandleader Axel Kaner-Lidstrom immer wieder Platz. Ein echter Trip.