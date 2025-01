Lennart Allkemper Awakening (Jazzline/Broken Silence)

Das „Awakening“ des Saxofonisten Lennart Allkemper kommt relativ spät. 1992 geboren, gewinnt er mit eben zwölf den Landeswettbewerb „Jugend jazzt NRW“, fängt mit 16 ein Jungstudium an der Folkwang Universität an, es folgen zwei erste Preise am Tenor und gute Zeiten mit dem Jugendjazzorchester NRW oder dem Bujazzo. Dass der instrumentale Überflieger, inzwischen in Köln zu Hause, mit seinem Debüt gewartet hat, ist ihm hoch anzurechnen. „Awakening“ präsentiert Allkemper an Tenor- und Sopransaxofon im Quartett mit Bassist Stefan Rey, Drummer Niklas Walter und dem Pianisten Billy Test. Was diese vier mit den zwölf Allkemper-Kompositionen anstellen, mal akustisch, mal mit Rhodes und E-Bass, ist so tief in den Jazztraditionen der letzten (mindestens) 60 Jahre verwurzelt und dabei so „reif“, dass es immer wieder neu überraschende Hörfreuden bietet. Die Bandbreite vom elektrischen Powerplay auf „Ginseng“ zu „Bottrop“, das über siebeneinhalb Minuten vom balladesken Anfang langsam, aber sicher Fahrt gewinnt, ist groß. Dabei erliegen die vier Musiker trotz ihrer spielerischen Energie nie der Versuchung, alles auf einmal zu zeigen, was „Awakening“ zu einem wunderbar fließenden Album macht.