Laura Sunset Balcony (GLM/edel)

Sängerinnen gibt es wie Sand am Meer, da muss jede auf ein Alleinstellungsmerkmal achten. Laura, die zwischen Stuttgart und Paris pendelt, setzt auf das Team mit dem Bassisten Jens Loh (er schreibt die Musik, sie die Texte), der außerdem das Album produziert hat. Zwei Songs, die bluesige Altersmeditation „Bartender“ und den Rausschmeißer „Remember Me“, hat die Sängerin sogar allein geschrieben. Zur Band gehören außerdem Keyboarder William Lecomte und Schlagzeuger Eckhard Stromer. Für Abwechslung sorgen einige Gäste: So setzt der spanische Sänger Carles Denia in „Narcis“ einen stimmlichen Kontrast und auf zwei Stücken brilliert der junge Trompeter Jakob Bänsch. Mal folkig, mal funky und manchmal auch harmonisch schräg („Johnny, The Fly“) geht es bei Laura, die nun auf ihren Nachnamen Kipp verzichtet, zu. Eine musikalische Revolution ist „Sunset Balcony“ wahrlich nicht, dafür aber ein reines Vergnügen.