Landgraf / Lefeber / Koch Restless Response (Unit/Bandcamp)

Ist das Free Jazz, New-Country, Avantgarde-Folk? Irgendwie kommt bei diesem Trio aus Würzburg alles zusammen und dazu gesellen sich dann auch noch so einige weitere, krude Zutaten. Gespielt auf Geige, Banjo und Akus­tik- bzw. E-Gitarre plus dem Gesang von Sophia Lefeber, die außerdem eine wilde Geige spielt, zünden die drei jungen Musiker ein grandioses Feuerwerk. Selbst komponierte Stücke, herrliche Improvisationen und minimalistisch umgedeutete Countryklassiker wie „Intoxicated Rat“ von Doc Watson, „Mistreated Mama Blues“ von Dock Boggs oder Townes Van Zandts „Waiting Around To Die“ treffen hier kongenial gespielt zusammen. Der Background mag sich immer auf Tradition beziehen, diese sogar hoch schätzen. Da aber nicht einfach schlicht kopiert, sondern alte Songs aufgebrochen, zerstückelt, ohne Hemmungen auch mit Drone-Sounds intensiviert werden, hören wir eine radikale akustische Musik, bei der die Freiheit das Prinzip ist. Nicht nur für Freunde von Eugene Chadbourne ganz wunderbar!